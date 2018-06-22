Печень помогает нашему организму переваривать пищу, поглощать питательные и устранять токсичные вещества. Этот орган жизненно важен для человека.

Проблемы с печенью могут быть наследственными, вызванными токсинами (химическими веществами или вирусами) или быть последствием тяжелого заболевания (например, цирроза), которое может повлиять на вашу печень на всю оставшуюся жизнь.

Информация, опубликованная поможет не пропустить заболевание печени, пишет со ссылкой на .

15 признаков поражения печени, о которых надо знать всем:

Распухший живот.

Цирроз - серьезное прогрессирующее заболевание печени, приводит к скоплению жидкости в брюшной полости (состояние, называемое асцитом). Хотя асцит может быть вызван и другими болезнями, цирроз печени является наиболее распространенным из них. Также отеки могут располагаться на лодыжках, так как накопленная жидкость опускается вниз под силой тяжести.

Асцит может возникнуть как при остром, так и при хроническом поражении печени. Его лечат диуретиками и диетой с пониженным содержанием натрия, а в тяжелых случаях жидкость может быть слита через иглу, введенную в желудок. Могут потребоваться и более радикальные меры, такие как введение шунта или трансплантация печени.

Желтуха.

Пожелтевшая кожа и белки глаз это один из симптомов поражения печени. Это происходит потому, что билирубин (желчный пигмент) накапливается в крови и не устраняется из организма. Желтуха также ответственна за темную окраску мочи и светлый стул, а высокий уровень билирубина вызывает зуд во всем теле.

В очень тяжелых случаях желтуха также может отрицательно повлиять на функции мозга. У пациентов старшего возраста это состояние часто ошибочно диагностируется как деменция.

Лечение желтухи, связанной с болезнью печени, зависит от улучшения основного состояния. Сильно поврежденная печень никогда не восстановится полностью, но желтуха и связанные с ней симптомы будут сходить по мере улучшения функции печени.

Важно помнить, что когда желтуха исчезает, печень не излечивается; пациенты, которые восстанавливаются после тяжелого поражения печени, все равно должны быть очень осторожны.

Боли в правом подреберье.

Боль в животе, особенно в правом верхнем углу живота или в нижней правой части грудной клетки, является признаком повреждения печени. Эта боль может сопровождаться асцитом. Пациенты обычно характеризуют боль как пульсирующую или колющую. Она может временно купироваться лекарствами.

Заболевание печени может быть вызвано употреблением определенных лекарств, например, комбинацией ибупрофена и ацетаминофена.

Эти лекарства могут вызвать расстройство желудка как общий побочный эффект, и их повреждающее действие может быть усилено алкоголем. В долгосрочной перспективе это непременно приведет к повреждению

Изменение цвета мочи.

Моча принимает темно-желтый цвет из-за повышенного уровня билирубина в кровотоке организма, который не может вывести поврежденная печень.

Билирубин представляет собой физиологическую жидкость, которая вырабатывается путем естественного разрушения желчи и обычно удаляется желчью и мочой.

Считается, что это антиоксидант клеточного уровня, но чрезмерное его количество токсично для организма. Результатом хронически высокого билирубина могут быть неконтролируемые рефлексы и движения глаз, судороги и неврологические нарушения.

Темная моча не всегда связана с болезнью печени. Такой цвет может вызвать обезвоживание, желчные камни, инфекции желчных протоков и недостаток ферментов. Но если она постоянно темно-желтого или коричневого цвета, и необычно зловонная, следует немедленно посетить врача.

Раздраженная кожа.

Зудящая кожа, на которой можно заметить шелушащуюся сыпь, является еще одним признаком серьезного поражения печени.

Болезнь печени может вызывать и другие проблемы с кожей, включая генерализованное пожелтение кожи и слизистых оболочек (желтуха), покраснение ног или рук, изменение цвета (появления темных или розовых пятен в локализованных областях).

В некоторых случаях сквозь кожу начинают проступать вены.

Изменение стула.

Поражение печени может повлиять на кишечник. Возникают запоры, симптомы синдрома раздраженного кишечника или изменение цвета и состава стула.

Любой или все эти симптомы могут появляться у пациентов, страдающих от не диагностированных заболеваний печени или цирроза. Также стул может выглядеть необычно бледным или принять густую, смолянистую консистенцию. В нем могут наблюдаться примеси крови.

Тошнота.

Проблемы с пищеварением, в том числе диспепсия и кислотный рефлюкс, могут сигнализировать о поражении печени. Необъяснимая и постоянная тошнота или рвота считаются одним из достоверных признаков того, что пациент может страдать от проблем с печенью.

У пациентов с повреждением печени постоянное чувство тошноты возникает из-за ослабленной способности организма обрабатывать и устранять токсины, а также изменений в обмене веществ и пищеварении.

Многие люди ошибочно трактуют основную причину тошноты или вообще игнорируют ее, поскольку это обычно не считается серьезной медицинской проблемой.

Потеря аппетита.

Когда повреждение печени не лечится, оно прогрессирует до заболевания печени. Со временем появляются более серьезные симптомы. Значительное изменение аппетита, которое приводит к быстрой потере веса - один из таких симптомов.

Пациенты, которые быстро теряют вес, могут чувствовать себя настолько плохо, что им придется вводить питательные вещества внутривенно. Однако поражение печени, которое привело к потере веса, обычно настолько запущено, что единственной надеждой пациента на выздоровление может быть только трансплантация.

Задержка жидкости.

Серьезное повреждение печени также может привести отекам на ногах, лодыжках и стопах. Это происходит потому, что нарушение функции печени мешает организму продуцировать белки, что, в свою очередь, вызывает проблемы с кровообращением.

Одной из характеристик заболевания, вызванного болезнью печени, является то, что при нажатии отпечаток пальцев останется на коже на несколько секунд.

Отечность также может быть вызвана снижением функции почек, которая часто сопровождает тяжелое повреждение печени.

Обессиливание.

Хроническая усталость, мышечная и умственная слабость, потеря памяти и даже путаница, и в конечном итоге кома. Вот что угрожает человеку, когда повреждение печени прогрессирует до ее отказа. Исследователи отметили, что истощение и усталость являются наиболее распространенным симптомом поражения печени.

Предполагается, что основная причина хронической усталости, связанной с заболеваниями печени, может быть вызвана изменениями в химии мозга и уровней гормонов, которые являются результатом нарушения функции печени.

В частности, причиной энергетического истощения могут быть изменения в уровнях кортикотропина, серотонина и норадреналина.

Исследователи также отмечают, что симптомы, связанные с утомляемостью, ухудшаются общим увеличением токсичных побочных продуктов в крови, которые поврежденная печень не может должным образом устранять.

Синяки на коже.

Когда печень повреждена, она замедляет или полностью прекращает производство белков, необходимых для свертывания крови, известных как тромбоциты. В результате у больных от малейшего нажатия появляются синяки или кровоподтеки.

Энцефалопатия печени.

Как упоминалось ранее, путаница и потеря памяти могут быть последствием повреждении печени. Эти симптомы вызывает энцефалопатия печени, в результате которой печень не способна нормально фильтровать кровь и удалять вредные вещества из кровотока.

В результате «токсины могут накапливаться и перемещаться в мозг», что приводит к вышеупомянутой путанице и потере памяти, а также «изменениям настроения, нарушениям суждения, дезориентации, вялой речи и движений, сонливости и коме».

Чрезмерное потоотделение.

Повреждение печени - будь то из-за токсинов, болезней или наследственного состояния - означает, что этот важный орган должен работать больше, чем обычно, для выполнения своих обычных функций. В этом случае он генерирует много тепла. В результате чего увеличивается температура только тела.

Из-за этого пациент страдает чрезмерным потоотделением, которое помогает телу остыть. Кроме того, с потом через кожу выводятся токсины, ведь печень не справляется с этой обязанностью.

Увеличение веса и высокий уровень холестерина.

Поскольку печень ответственна за сжигание жира и регулирование обмена веществ, при ее повреждении отмечается нежелательное увеличение веса. Чаще только вес накапливается в районе брюшной полости.

Кроме того, из за повреждения печень не будет производить довольно «хорошего» холестерина, который убирает "плохой" холестерин от стенок кровеносных сосудов. В результате повышается риск развития гипертонии, сердечных приступов и инсультов.

Отсутствие симптомов.

В приблизительно 50 процентах случаев нет никаких признаков, что печень повреждена. Или симптомы настолько легкие и неспецифичные (усталость, отсутствие драйва и зуд), что люди не ассоциируют их с проблемами с печенью.

К сожалению, в этом случае лечение может быть несвоевременным, что приведет к более серьезным состояниям, в числе которых фиброз, цирроз, рак печени и печеночная недостаточность.

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