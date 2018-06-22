Венгрия не будет блокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в предстоящем саммите НАТО, однако в дальнейшем будет противиться сближению страны с альянсом. Об этом на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Павлом Климкиным на Закарпатье сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает корреспондент

"Решение венгерского правительства однозначное. Венецианская комиссия дала рекомендации. Пока эти рекомендации не будут выполнены, мы не будем поддерживать (сближение - ред.) Украины с НАТО", - подчеркнул Сийярто.

Вместе с тем он подчеркнул, что Венгрия допускает участие Порошенко в специальном формате саммита НАТО, который состоится в начале июля в Брюсселе.

"Несколько недель назад я встретился в Вашингтоне с господином Помпео (госсекретарем США - ред.), и рассказал, что мы не имеем ничего против такого предложения, что в Брюсселе в июле в рамках саммита НАТО будет проводиться заседание по безопасности в Черном море, куда пригласят Украину и Президента Украины. Мы не имеем ничего против, таким образом, вашего Президента пригласят на это событие", - сказал венгерский министр.

Напомним, правительство Венгрии призвал страны НАТО пересмотреть политику в отношении Киева. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, Украина "не уважает права венгерского меньшинства в Закарпатье и не выполняет свои обязательства перед международными организациями".

Как сообщал госсекретарь США призвал Венгрию помогать вступлению Украины в НАТО.

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