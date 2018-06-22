#ОБСЄ Хуг: Минулого тижня СММ зафіксувала понад 7400 порушень режиму прип. вогню; багато з цих порушень були здійснені за допомогою озброєння, яке мало бути відведеним згідно з Мінськими домовленностями. СММ бачила 47 одиниць такого озброєння з обох боків лінії зіткнення

Хуг: Цьогоріч по БПЛА СММ відкривали вогонь 30 разів: 9 і 15.06 біля непідконтр.ур-ові Українського та Бетманового стріляли по БПЛА Місії; 8 червн. біля непідконтр.ур-ові Гольмівського ЗРК тримав на мушці БПЛА дальнього радіуса дії. Мин.тиж. 4 інші БПЛА зазнавали глушіння сигналу

Хуг: Хоча підписанти Мінських домовленостей погодилися гарантувати безпечн. доступ для спостерігачів СММ, загрози існують і далі. 15 червня в непідконтр.ур-ові Пікузах чоловік в одязі військового типу вистрілив 2 черги з автомату в напрямку неозбр. спостерігачів СММ

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