|На прошлой неделе ОБСЕ зафиксировала свыше 7400 нарушений режима прекращения огня - Хуг
|22.06.2018 15:22
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#ОБСЄ Хуг: Минулого тижня СММ зафіксувала понад 7400 порушень режиму прип. вогню; багато з цих порушень були здійснені за допомогою озброєння, яке мало бути відведеним згідно з Мінськими домовленностями. СММ бачила 47 одиниць такого озброєння з обох боків лінії зіткнення— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 июня 2018 г.
Хуг: Цьогоріч по БПЛА СММ відкривали вогонь 30 разів: 9 і 15.06 біля непідконтр.ур-ові Українського та Бетманового стріляли по БПЛА Місії; 8 червн. біля непідконтр.ур-ові Гольмівського ЗРК тримав на мушці БПЛА дальнього радіуса дії. Мин.тиж. 4 інші БПЛА зазнавали глушіння сигналу— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 июня 2018 г.
Хуг: Хоча підписанти Мінських домовленостей погодилися гарантувати безпечн. доступ для спостерігачів СММ, загрози існують і далі. 15 червня в непідконтр.ур-ові Пікузах чоловік в одязі військового типу вистрілив 2 черги з автомату в напрямку неозбр. спостерігачів СММ— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 22 июня 2018 г. Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.
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