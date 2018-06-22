Корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман рассказал о травле российскими "троллями" его видео в YouTube.

"Мне конечно льстит такое внимание ольгинских "троллей". Судя по всему, вызвали из отпуска весь состав, чтобы забить дизлайками мое прекрасное видео на YouTube. Не знаю, что им не понравилось, здесь даже фамилия Путин практически не употребляется. Целая дивизия трудилась - 23 тыс. дизлайков под одним видео", – написал , передает

Он пояснил, что такой показатель превышает количество отрицательных отзывов за все время существования канала.

"Товарищи "тролли", мобилизуйтесь, скоро будет новое кино", – пообещал он.

Стоит отметить, что в ролике речь идет о российской пропаганде.















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