Италия захватила в Средиземном море два судна немецкой неправительственной организации, которая занимается спасением мигрантов. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на .

Корабли "Lifeline" и "Seesuchs" принадлежат немецкой организации Mission Lifeline, которая занимается спасением мигрантов.

Корабль "Lifeline" спас 226 мигрантов у побережья Ливии в четверг утром.

Сообщается, что судно было под голландским флагом и не должно было заходить в Италию. Также говорится о том, что эти корабли не входят в список суден Нидерландов, они принадлежат немецким общественным организациям.

Напомним, Италия закрыла порты для еще двух неправительственных организаций, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземном море.

Как сообщал , Берлин и Рим намерены тесно сотрудничать в решении миграционного кризиса.

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