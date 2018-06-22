"Не оставляй следов". Опубликован трейлер фильма с Беном Фостером. Видео
22.06.2018 15:30
На YouTube-канале Movieclips Trailers разместили трейлер фильма "Не
оставляй следов". Роли исполнили Бен Фостер, Дейл Дикки, Дэна
Милликэн. По сюжету 13-летняя Кэролайн живет в лесопарке вместе с
отцом-отшельником. Девушке предстоит выбирать между образом жизни
отца и возможностью жить в обществе. Лента выйдет на экраны летом
2018 года, точная дата пока не названа. | Лента выйдет летом
2018 года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео:
Movieclips Trailers / YouTube