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"Не оставляй следов". Опубликован трейлер фильма с Беном Фостером. Видео
22.06.2018 15:30
На YouTube-канале Movieclips Trailers разместили трейлер фильма "Не оставляй следов". Роли исполнили Бен Фостер, Дейл Дикки, Дэна Милликэн. По сюжету 13-летняя Кэролайн живет в лесопарке вместе с отцом-отшельником. Девушке предстоит выбирать между образом жизни отца и возможностью жить в обществе. Лента выйдет на экраны летом 2018 года, точная дата пока не названа.   | Лента выйдет летом 2018 года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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