Правительство ввело ряд инициатив по поддержке развития ответственного отцовства. В частности родителям с 1 сентября 2018 года при рождении ребенка будут предоставлять "пакет малыша", возмещать средства на няню для детей до 3 лет, а решившие заключить брак смогут бесплатно проверяться на наличие TORCH-инфекций, передает со ссылкой на Минсоцполитики.

В частности отмечается, что правительство приняло постановление от 30 мая 2018 года № 427 «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по социальной защите семей с детьми и поддержки развития ответственного отцовства", которым вводится:

предоставление при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" с 1 сентября 2018 года;

возмещение услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня" в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, установленного на 1 января соответствующего года, на условиях софинансирования из разных бюджетов с 1 января 2019 года;

международная инициатива «Община дружественная к детям и молодежи" по поддержке городов, объединенных территориальных общин, получивших статус общины, дружественной к детям и молодежи;

бесплатное проведение добровольного медицинского обследования лиц, подавших заявление о регистрации брака, в частности на TORCH-инфекции, с целью предупреждения рождения детей с врожденными пороками развития с 1 января 2019 года.

Центральные органы исполнительной власти в соответствии с компетенцией должны в установленные постановлением сроки разработать проекты нормативно-правовых актов, направленных на реализацию указанных инициатив.

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