|В Минсоцполитики рассказали, на какую помощь могут рассчитывать родители
|22.06.2018 15:36
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Правительство ввело ряд инициатив по поддержке развития ответственного отцовства. В частности родителям с 1 сентября 2018 года при рождении ребенка будут предоставлять "пакет малыша", возмещать средства на няню для детей до 3 лет, а решившие заключить брак смогут бесплатно проверяться на наличие TORCH-инфекций, передает со ссылкой на Минсоцполитики.
В частности отмечается, что правительство приняло постановление от 30 мая 2018 года № 427 «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по социальной защите семей с детьми и поддержки развития ответственного отцовства", которым вводится:
Центральные органы исполнительной власти в соответствии с компетенцией должны в установленные постановлением сроки разработать проекты нормативно-правовых актов, направленных на реализацию указанных инициатив.
Ранее сообщал, на какие выплаты могут рассчитывать украинские родители.