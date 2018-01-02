В понедельник, 1 января, в Киевской области обнаружили мертвой сестру жертвы резонансного ДТП под Киевом, известную правозащитницу, которую разыскивали накануне, Ирину Ноздровскую.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины, информирует еizvestia.com.

«38-летнюю жительницу с. Демидов Вышгородского района, которая исчезла 3 дня назад, сегодня обнаружили бездыханной в местной реке. На розыск женщины были задействованы полицейские Вышгородского отдела полиции и общественные активисты», — сказано в сообщении.

Тело погибшей будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

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Как уточнил глава профсоюза МВД Украины Илья Кива, Ноздровскую могли сбросить с моста в реку.

«Нашли Ирину два часа назад в реке в Киевской области. Идут следственно-оперативные действия, общественностью были организованы активные поиски и сегодня планировалось прочесывание близлежащих районов, но к этому моменту Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама, но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью», — заявил он.

Стоит напомнить, что близкие Ирины Ноздровской сообщили об ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. Правозащитница вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский — племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Спустя два года после ДТП Ноздровская смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 года суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции.

Как утверждали родственники правозащитницы, она постоянно получала угрозы от Россошанского.

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