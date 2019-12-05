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Шарліз Терон у шкіряній сукні міді на прем"єрі свого фільму
05.12.2019 08:11
У Лондоні пройшов показ масштабної драми «Скандал». Фільм розповідає реальну історію трьох журналісток, зокрема, про конфлікт з главою Fox News Роджером Айлза. У 2016 році Гретхен Карлсон подала позов проти Айлза за сексуальні домагання, змусивши його піти у відставку. До звинувачень Карлсон приєдналася Мегін Келлі. Головні ролі в стрічці зіграли Ніколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі.

На прем'єрному показі в кінотеатрі The Everyman з'явилася Шарліз Терон. 44-річна актриса вибрала для заходу шкіряне плаття довжини міді з колекції Alexander McQueen і босоніжки з великими каменями.

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