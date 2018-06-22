Погода, Новости, загрузка...
Садовый заявил, что 30 июня во Львове заложат капсулу для строительства IT-парка
22.06.2018 15:37
Новый львовский IT-парк создаст 14 тыс. рабочих мест, в него инвестируют $160 млн, будет построен новый Центр науки и корпус университета, заявил мэр Львова и руководитель партии "Самопоміч" Андрей Садовый. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Андрей Садовый: 30 июня закладываем капсулу и даем старт одной из крупнейших девелоперских инвестиций в области IТ в Украине Фото: Андрій Садовий / Facebook "30 июня закладываем капсулу и даем старт одной из крупнейших девелоперских инвестиций в области IТ в Украине. Новый львовский IТ-парк это:
  • 14 000 рабочих мест;
  • инвестиция 160 млн долл;
  • новый Центр науки и корпус университета;
  • локация: улицы Стрыйская-Чмолы-Луганская.
Большой респект Владимиру Женчаку (основателю и соинвестору IТ-парка), Lviv IT Cluster и Посольству Канады в Украине, которые проделали гигантскую работу и затащили в Украинe одного из крупнейших девелоперов мира", – написал Садовый.
https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/videos/1844799358892944/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить