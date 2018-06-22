Новый львовский IT-парк создаст 14 тыс. рабочих мест, в него
инвестируют $160 млн, будет построен новый Центр науки и корпус
университета, заявил мэр Львова и руководитель партии "Самопоміч"
Андрей Садовый. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Андрей Садовый: 30 июня закладываем капсулу и даем старт одной
из крупнейших девелоперских инвестиций в области IТ в Украине Фото:
Андрій Садовий / Facebook "30 июня закладываем капсулу и даем старт
одной из крупнейших девелоперских инвестиций в области IТ в
Украине. Новый львовский IТ-парк это:
Большой респект Владимиру Женчаку (основателю и соинвестору
IТ-парка), Lviv IT Cluster и Посольству Канады в Украине, которые
проделали гигантскую работу и затащили в Украинe одного из
крупнейших девелоперов мира", – написал Садовый.
- 14 000 рабочих мест;
- инвестиция 160 млн долл;
- новый Центр науки и корпус университета;
- локация: улицы Стрыйская-Чмолы-Луганская.
https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/videos/1844799358892944/
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