Новый львовский IT-парк создаст 14 тыс. рабочих мест, в него инвестируют $160 млн, будет построен новый Центр науки и корпус университета, заявил мэр Львова и руководитель партии "Самопоміч" Андрей Садовый. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Андрей Садовый: 30 июня закладываем капсулу и даем старт одной из крупнейших девелоперских инвестиций в области IТ в Украине Фото: Андрій Садовий / Facebook "30 июня закладываем капсулу и даем старт одной из крупнейших девелоперских инвестиций в области IТ в Украине. Новый львовский IТ-парк это: 14 000 рабочих мест;

инвестиция 160 млн долл;

новый Центр науки и корпус университета;

локация: улицы Стрыйская-Чмолы-Луганская. Большой респект Владимиру Женчаку (основателю и соинвестору IТ-парка), Lviv IT Cluster и Посольству Канады в Украине, которые проделали гигантскую работу и затащили в Украинe одного из крупнейших девелоперов мира", – написал Садовый. https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/videos/1844799358892944/ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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