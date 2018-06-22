Блогеры-звезды говорят, что реклама является действительно единственным источником заработка на платформе

Функция Channel Memberships позволит зрителям оформить подписку по 4,99 доллара в месяц и получить доступ к эксклюзивным емоджи, контента и атрибутики. Ранее похожая функция была доступна только на сервисе для видеоигр Youtube Gaming, - говорится в официальном блоге Youtube.

Авторы получать 70% от стоимости подписки после вычета налога с продаж. Сейчас комиссии за проведение транзакций, в том числе за операции по кредитной карте, YouTube полностью берет на себя.

"Это способ диверсификации доходов. Это то, о чем просили создатели роликов. Мы тесно сотрудничаем с ними" , - заявил главный директор по продуктам Youtube Нил Мохан.

Напомним, в мобильном приложении YouTube появилась функция , которая напоминает пользователю о том, что пора отвлечься от просмотра роликов.