|Непогода в США: Пенсильвания под водой, есть погибший
|22.06.2018 15:44
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В западной части американского штата Пенсильвания прошел сильный шторм. Погиб один человек. Об этом сообщает со ссылкой на Daily Mail.
Тело 64-летней женщины было найдено на дороге в населенном пункте Бриджвилл, после того, как ее смело внезапным наводнением.
Сегодня сильные дожди в южной части штата Техас вызвали наводнения, в некоторых районах выпало до 38 сантиметров осадков.
Отметим, в Колорадо, вчера прошел шторм, сопровождавшийся
градом. Он нанес убыток в северной части американского штата.
Размер градин был от 25-центовой монеты до теннисного мяча.
Очевидцам удалось снять кадры уникального торнадо - в виде хобота
слона.