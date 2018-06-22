В западной части американского штата Пенсильвания прошел сильный шторм. Погиб один человек. Об этом сообщает со ссылкой на Daily Mail.

Тело 64-летней женщины было найдено на дороге в населенном пункте Бриджвилл, после того, как ее смело внезапным наводнением.

Сегодня сильные дожди в южной части штата Техас вызвали наводнения, в некоторых районах выпало до 38 сантиметров осадков.

Отметим, в Колорадо, вчера прошел шторм, сопровождавшийся градом. Он нанес убыток в северной части американского штата. Размер градин был от 25-центовой монеты до теннисного мяча. Очевидцам удалось снять кадры уникального торнадо - в виде хобота слона.



Как сообщал южные и центральные районы США страдают от масштабных ливней. В США жертвой стихии уже стал пожилой мужчина.



Напомним, три дня назад в американском штате Мичиган был объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира