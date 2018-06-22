Для провоза ручной клади в салоне самолета пассажирам придется
дополнительно покупать пакет Wizz Priority, стоимость которого от
€5 до €25. В пресс-службе лоукостера не сообщили, когда изменения
вступят в силу Фото: wizzair.com / Facebook Для провоза ручной
клади в салоне самолета пассажирам придется дополнительно покупать
пакет Wizz Priority. Без этой услуги ее будут перевозить в багажном
отсеке самолета.Покупка пакета Wizz Priority позволяет
пассажиру взять в салон два багажа по габаритам: 55*40*23 см
(до 10 кг) и 40*30*18 см. К примеру, это может быть ноутбук или
небольшой рюкзак. Кроме того, Wizz Priority дает право первыми
выбрать места в салоне самолета. При этом никаких преимуществ при
регистрации в аэропорту и прохождении паспортного контроля пакет
пассажиру не дает.Если покупка билетов происходит онлайн то сумма
покупки пакета составит от €5 до €10. При покупке билета в
аэропорту платеж составит €25.В пресс-службе лоукостера не
сообщили, когда изменения вступят в силу. По
информации Lowcost UA, изменения уже могли вступить в силу.29
октября 2017 года Wizz Air отменил плату за ручную кладь.
Пассажирам разрешали взять на борт один предмет ручной клади,
который соответствует размерам 55x40x23 см, а весом – не более
10 кг. Wizz Air – крупнейший бюджетный авиаперевозчик в
Центральной и Восточной Европе, который предлагает рейсы более
чем по 500 маршрутам с 27 баз. На рынок Украины компания Wizz
Air пришла в 2008 году.
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