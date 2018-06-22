Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали девять инцидентов, когда около сотрудников открывали огонь, в 2018 году. Об этом сообщил первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг в ходе брифинга, передает УНН .

"Хотя подписанты минских договоренностей согласились гарантировать безопасный доступ для наблюдателей СММ, угрозы существуют и в дальнейшем. 15 июня в неподконтрольных правительству Пикузах человек в одежде военного типа выстрелил 2 очереди из автомата в направлении невооруженных наблюдателей СММ", - сказал он.

Хуг добавил, что с начала этого года по беспилотникам СММ стреляли 30 раз. Около неподконтрольного Украине Бетманового по БПЛА миссии стреляли 9 и 15 июня, 8 июня возле неподконтрольного Украине Гольмовского ЗРК держал на мушке беспилотник дальнего радиуса действия.

В течение прошлой недели четыре других беспилотника СММ испытывали глушение сигнала.

"Всего в этом году зафиксировано 9 инцидентов, когда стреляли близко наблюдателей СММ. Кроме этого, было еще 6 инцидентов, когда близко наблюдателей велся огонь из тяжелого вооружения или фиксировались разрывы снарядов большого калибра", - подчеркнул Хуг.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что ситуация в зоне конфликта на востоке Украины является самой напряженной с начала 2018 года .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира