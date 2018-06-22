И если домохозяек на этой неделе Трамп ошарашил своим отношением к детям, то мировые рынки были в очередной раз напуганы торговыми войнами.

Трамп решил эскалировать войну с Китаем, подняв ставки, что вынудило даже невозмутимых китайцев, которые, кажется, не ждут многого от этих рыжих варваров, сказать вслух то, что многие давно думают. При этом торговая война бьет больше по третьим странам, вовлекая некоторых из них напрямую, а других – задевая косвенно. Шутка ли, на этой неделе даже султан Эрдоган повысил пошлины для американских товаров, показывая перед воскресными выборами, что он крутой парень. Так или иначе, но очередной виток торговой войны ударил в основном по развивающимся рынкам, хотя и зацепил при этом и сами Штаты. Рынок США тоже потерял по итогам недели, но не так существенно. Индекс S&P500 откроется в пятницу на отметке в 2749 пунктов.

В итоге, неделя прошла под знаком распродаж на развивающихся рынках. Акции стран развивающихся рынков потеряли в среднем 4% за последние 7 дней. Насколько кровавой будет эта резня сказать трудно, к концу недели ситуация чуть стабилизировалась. Поэтому совсем не лишним оказался МВФ, который вместо Чипа и Дейла приходит на помощь, на этот раз Аргентине. Программа поддержки на $50 млрд. стала реальностью. Очередная программа для страны, которую до последнего времени очень часто сравнивали с Украиной. Обиднее только для самих аргентинцев, что в последние годы это сравнение утратило актуальность, страна активно реформировалась, вызывая восторг у рынков и экономистов. Но большой недостаток так и не побежден, что и сделало Аргентину первой жертвой в текущей мясорубке. Возможно, в другие времена, отдушиной для аргентинцев стал бы чемпионат мира по футболу, но не в этот раз. Ведь он проходит в России и пока представляет собой идеальную модель большого мира глазами ФСБ. Мира, в котором больше нет авторитетов, лидеры ведут себя невыразительно, фавориты теряют очки, а только Россия выигрывает, соревнуясь с третьесортными странами. Так что основной загадкой этого чемпионата должно стать: как же в этот раз у ФСБ получилось все организовать, ведь простого допинга и подмены мочи тут явно не хватило бы. Хотя текущие цифры показывают, что российская сборная бегает гораздо больше, чем все остальные команды, причем иногда вместе взятые. И одним Рамзаном Кадыровым такую живость не объяснишь.

Украинский сегмент еврооблигаций также пострадал от торговых войн Трампа. Если у Минфина и была надежда выйти на рынок еще летом, не дожидаясь транша МВФ (еще весной казалось, что небольшой довыпуск предыдущих серий вполне возможен), то сейчас он должен с ней расстаться. Цены украинских еврооблигаций ушли в пике, Украина-32, размещенная в сентябре, теперь торгуется ниже 90% от номинала. А доходность этого выпуска уже достигла 9%. В такой ситуации на рынке, даже получив транш МВФ, никто не гарантирует, что окно будет открыто, и требуемые несколько миллиардов долларов Украина сможет привлечь на открытом рынке. Хотя, учитывая темпы выполнения программы МВФ, этот вопрос станет актуальным не раньше осени, а там уже все может измениться. На этой неделе Рада проголосовала необходимый закон для запуска антикоррупционного суда, но так и не добралась до правки про апелляцию, о которой заботливо напомнила мадам Лагард в официальном пресс-релизе, где за дипломатическими улыбками слышался металлический тон требований. Не говоря уже о том, что нерешенным остается вопрос с ценами на газ.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Под ударом стиля переговоров президента США оказалась и украинская гривня, которая, как и валюты других развивающихся стран, пребывала под давлением бегства капитала. Конечно, Украине везет, что капитала у нас не так много успело зайти, а значит, и давление в разы меньше, чем на валюты Турции или Аргентины. Да и Нацбанк Украины в отличие от того же Центробанка Аргентины решился поднять ставку еще до того, как это стало «уже поздно». Но полностью нивелировать эффект не получается. И в очередной раз нам напоминают, что мы живем в глобальном мире, где слова Трампа в далеком Вашингтоне влияют на жизнь тети Аси из Цюрупинска. В результате на валютном рынке наблюдались качели, когда курс прошелся сначала с 26,1 до 26,6, а потом вернулся до 26,3. Поговаривают, что дело не только в мистере Трампе, но и в том, что некоторые держатели валютных облигаций, бывшие держатели, наконец, конвертировали свои гривни в родные доллары. Но что это, как не уход капиталов в спокойные воды? В будущем, вероятно, эти волны будут больше, что является последствием проголосованного закона о валютной либерализации. Само голосование стало самой позитивной новостью для рынка капиталов Украины в этом году, да и может за последние лет 10. Если бы депутаты проголосовали еще и закон про независимые набсоветы государственных банков, то цены бы им не было. Но цена у депутатов как раз есть, как и у государственных банков, и следовательно закон в очередной раз провалили.

На внутреннем рынке царит летняя жара, заставляющая понимать жителей тех стран, в которых не забывают о сиесте и считают лень достоинством. Вот так лениво украинские торговцы акций переходят на ПФТС, перетягивая с собой, как погорельцы, жалкие остатки ликвидности. Индекс УБ (торгов на УБ нет, а индекс есть) чуть снизился на этой неделе и вошел в пятницу на уровне 1585 пунктов. А Минфин продолжает привлекать на внутреннем рынке доллары, размещая валютные бумаги. У украинских банков сейчас довольно долларов и они готовы ими делиться с правительством. При этом пока Минфину удается избегать роста доходности, что особенно важно в гривневых облигациях. Но самое интересное начнется осенью. И насколько интересно будет, в очередной раз зависит от непоседливых украинских депутатов.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира