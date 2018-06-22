Венгрия отмечает лишь на выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии

Об этом сообщил на пресс-конференции в Нижнем Солотвино (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщает "Европейская правда".

Венгерский министр дал комментарии СМИ после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии. Сиярто сообщил о прогрессе в переговорах относительно языка образования.

"Мы сегодня сделали первые шаги, впереди много работы" , - подчеркнул он.

"Мы старались не обсуждать о том, как закон сделает более эффективным изучение украинского языка. Мы только просим, чтобы это не мешало интересам венгроязычных меньшинства. Это - наше единственное просьбу" , - добавил министр.

Сиярто не стал требовать отмены или приостановления действия ст. 7 закона "Об образовании", хотя до сих пор это было ключевым требованием Венгрии, отмечает издание. Теперь же Венгрия отмечает лишь на выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии.

"Госпожа министр (образования Украины Лилия Гриневич, - ред.) Заявила, что Украина уважает и выполнит все рекомендации Венецианской комиссии. Мы надеемся, что на основании этого украинский парламент наконец принял закон о продлении переходного периода (внедрение языковой нормы, - ред.) . Также мы ожидаем выполнения рекомендации о том, что частные школы не имеют подпадать под требования этого закона " , - пояснил Сиярто.

Он отдельно подчеркнул, что во время консультации украинская сторона гарантировала ему выполнение этих требований.

"Наши коллеги пообещали, что не будет никаких препятствий этому. Мы были рады это слышать, но обещания должны быть выполнены" , - отметил Петер Сиярто.

Законопроекты о выполнении этих требований Венецианской комиссии уже утверждены правительством и ожидают принятия Верховной Радой.