В течение мая на счета ликвидируемых банков поступило 852,5 млн грн, передает со ссылкой на сообщение ФГВФЛ.

“В течение мая на счета ликвидируемых банков поступило 852,5 млн грн. Из них наибольшая сумма — 732,5 млн грн полученная от продажи активов таких банков. Еще 111,8 млн грн поступило от погашения кредитов заемщиками и 8,2 млн грн получено в качестве арендной платы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства, полученные от управления и продажи активов неплатежеспособных банков, направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков.

В целом, по итогам первых пяти месяцев этого года, поступления в ликвидируемые банки, составили 5 104,1 млн грн:

3 945 млн грн получено от продажи активов;

674,6 млн грн — от погашения кредитов;

438,8 млн грн — от погашения ценных бумаг;

45,8 млн грн — от аренды.

Напомним, в апреле Фонд гарантирования погасил очередную часть кредита НБУ в сумме 900 млн грн.

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