Кассационный админсуд Верховного Суда Украины разрешил привлечь
иностранного специалиста к экспертизе почерка в заявлении лидера
партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили о приеме в гражданство
Украины, рассказал его адвокат Руслан Чернолуцкий. Саакашвили
потерял украинское гражданство 26 июля 2017 года Фото: EPA "Сегодня
суд назначил почерковедческую экспертизу... Ее проведение поручено
Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз.
Также суд разрешил привлечь иностранного эксперта", – сказал
Чернолуцкий.Агентство отмечает, что ранее адвокаты Саакашвили
заявляли то подпись Саакашвили на заявлении о приеме в
украинское гражданства поддельна. По их словам, в настоящем
заявлении он указал об уголовном преследовании в Грузии.26 июля
2017 года Саакашвили потерял гражданство Украины. Президент
Петр Порошенко издал соответствующий приказ из-за ложных
данных, которые политик указал при получении украинского паспорта,
в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты
уголовные дела.24 октября ГМС отказала Саакашвили в
политическом убежище. 5 февраля 2018 года Киевский
апелляционный админсуд отклонил апелляцию политика на это решение.
Защита Саакашвили подала кассационную жалобу в высший Суд
Украины.29 октября политик в ходе вече у здания Верховной Рады
сообщил, что обжаловал приказ президента о потере украинского
гражданства в Высшем административном суде Украины. Третьей
стороной по иску заявлена Госмиграционная служба Украины.12 февраля
Саакашвили выдворили в Польшу как лицо,
незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017
года. С 14 февраля политик проживает в Нидерландах.23
марта коллегия Кассационного административного суда отказала
адвокатам Саакашвили в вызове Порошенко в качестве
свидетеля. 11 мая в суде допросили председателя ГМС
Максима Соколяка.18 мая Кассационный суд в составе Верховного Суда
Украины отложил на неопределенный срок слушания по делу о
прекращении гражданства Саакашвили.
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