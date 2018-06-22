Кассационный админсуд Верховного Суда Украины разрешил привлечь иностранного специалиста к экспертизе почерка в заявлении лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили о приеме в гражданство Украины, рассказал его адвокат Руслан Чернолуцкий. Саакашвили потерял украинское гражданство 26 июля 2017 года Фото: EPA "Сегодня суд назначил почерковедческую экспертизу... Ее проведение поручено Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. Также суд разрешил привлечь иностранного эксперта", – сказал Чернолуцкий.Агентство отмечает, что ранее адвокаты Саакашвили заявляли то подпись Саакашвили на заявлении о приеме в украинское гражданства поддельна. По их словам, в настоящем заявлении он указал об уголовном преследовании в Грузии.26 июля 2017 года Саакашвили потерял гражданство Украины. Президент Петр Порошенко издал соответствующий приказ из-за ложных данных, которые политик указал при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.24 октября ГМС отказала Саакашвили в политическом убежище. 5 февраля 2018 года Киевский апелляционный админсуд отклонил апелляцию политика на это решение. Защита Саакашвили подала кассационную жалобу в высший Суд Украины.29 октября политик в ходе вече у здания Верховной Рады сообщил, что обжаловал приказ президента о потере украинского гражданства в Высшем административном суде Украины. Третьей стороной по иску заявлена Госмиграционная служба Украины.12 февраля Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. С 14 февраля политик проживает в Нидерландах.23 марта коллегия Кассационного административного суда отказала адвокатам Саакашвили в вызове Порошенко в качестве свидетеля. 11 мая в суде допросили председателя ГМС Максима Соколяка.18 мая Кассационный суд в составе Верховного Суда Украины отложил на неопределенный срок слушания по делу о прекращении гражданства Саакашвили. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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