Президент Украины Владимир Зеленский не понимает причины миграции украинцев, если считает, что дело только в деньгах. Об этом заявил политический знаток Михаил Чаплыга в эфире большого политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.

"Наверное, Зеленский не понимает, почему из Украины уезжают люди. У меня есть много знакомых, которые тем или иным путем зарабатывали около 3-5 тыс. долларов и в принципе неплохо себя чувствовали. Многие из них уезжают.

Я спрашиваю: ты куда, где ты такие деньги заработаешь? А они мне: "Там медицина, бесплатное образование, там не стреляют на улицах, и я могу отпустить ребенка, я могу пойти в нормальный кинотеатр".

То есть, они едут за безопасностью, комфортом и социальной справедливостью.

Люди даже за меньшие деньги готовы ехать за границу, и дело не в средствах. Надеюсь, до Зеленского это дойдет", - возмутился Чаплыга.