Дело не в деньгах: Зеленский не понимает, почему из Украины уезжают люди. Чаплыга
05.12.2019 08:15
Президент Украины Владимир Зеленский не понимает причины миграции украинцев, если считает, что дело только в деньгах. Об этом заявил политический знаток Михаил Чаплыга в эфире большого политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.
"Наверное, Зеленский не понимает, почему из Украины уезжают люди. У меня есть много знакомых, которые тем или иным путем зарабатывали около 3-5 тыс. долларов и в принципе неплохо себя чувствовали. Многие из них уезжают.
Я спрашиваю: ты куда, где ты такие деньги заработаешь? А они мне: "Там медицина, бесплатное образование, там не стреляют на улицах, и я могу отпустить ребенка, я могу пойти в нормальный кинотеатр".
То есть, они едут за безопасностью, комфортом и социальной справедливостью.
Люди даже за меньшие деньги готовы ехать за границу, и дело не в средствах. Надеюсь, до Зеленского это дойдет", - возмутился Чаплыга.
Он также прокомментировал призыв Зеленского возвращаться в Украину бизнесменов и открывать свои дела. По мнению Чаплыги, предприниматели попросту не смогут зарабатывать, потому что у украинцев нечем платить.
"Покупательская способность Украины самая низкая между стран только глобального региона.
Потому что единственный способ для развития малого бизнеса, когда есть те, кто придет покупать эти услуги", - объяснил он.