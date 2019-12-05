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Дело не в деньгах: Зеленский не понимает, почему из Украины уезжают люди. Чаплыга
05.12.2019 08:15

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает причины миграции украинцев, если считает, что дело только в деньгах. Об этом заявил политический знаток Михаил Чаплыга в эфире большого политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.

Дело не в деньгах: Зеленский не понимает, почему из Украины уезжают люди. Чаплыга

"Наверное, Зеленский не понимает, почему из Украины уезжают люди. У меня есть много знакомых, которые тем или иным путем зарабатывали около 3-5 тыс. долларов и в принципе неплохо себя чувствовали. Многие из них уезжают.

 

Я спрашиваю: ты куда, где ты такие деньги заработаешь? А они мне: "Там медицина, бесплатное образование, там не стреляют на улицах, и я могу отпустить ребенка, я могу пойти в нормальный кинотеатр".

 

То есть, они едут за безопасностью, комфортом и социальной справедливостью.

 

Люди даже за меньшие деньги готовы ехать за границу, и дело не в средствах. Надеюсь, до Зеленского это дойдет", - возмутился Чаплыга.

Он также прокомментировал призыв Зеленского возвращаться в Украину бизнесменов и открывать свои дела. По мнению Чаплыги, предприниматели попросту не смогут зарабатывать, потому что у украинцев нечем платить.

"Покупательская способность Украины самая низкая между стран только глобального региона.

 

Потому что единственный способ для развития малого бизнеса, когда есть те, кто придет покупать эти услуги", - объяснил он.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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