|В шести регионах аннексированного Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации
|22.06.2018 15:55
|
В аннексированном Крыму из-за засухи в Джанкойском и Красноперекопском районах был введен режим чрезвычайной ситуации, пишет Крыминформ.
"Режим ЧС введен из-за засухи в Джанкойском и Ленинском районах", - говоритс в сообщении.
По данным так называемого министерства сельского хозяйства, в настоящее время такой режим действует уже в шести регионах полуострова.
Как сообщал svodka.net, в аннексированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. Администрациям этих районов необходимо обеспечить всех мер, которые примет комиссия по ликвидации ЧС при российском правительстве Крыма.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями