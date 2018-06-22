В аннексированном Крыму из-за засухи в Джанкойском и Красноперекопском районах был введен режим чрезвычайной ситуации, пишет Крыминформ .

"Режим ЧС введен из-за засухи в Джанкойском и Ленинском районах", - говоритс в сообщении.

По данным так называемого министерства сельского хозяйства, в настоящее время такой режим действует уже в шести регионах полуострова.

Как сообщал svodka.net, в аннексированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах. Администрациям этих районов необходимо обеспечить всех мер, которые примет комиссия по ликвидации ЧС при российском правительстве Крыма.

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