|Facebook начал тестировать платные группы: подписка будет стоить от $ 5 до $ 30 в месяц
|22.06.2018 15:56
|
Испытать новый функционал смогут администраторы только ограниченного числа сообществИспытать новый функционал смогут администраторы только ограниченного числа сообществ
Фото: gettyimages.com
По замыслу владельцев соцсети, такой функционал должен мотивировать администраторов групп создавать уникальный контент, - сообщает TechCrunch.
В ближайшее время испытать новый функционал смогут администраторы только ограниченного числа сообществ. Если опыт окажется успешным, такая возможность станет общедоступной.
Фактически платные группы существуют в соцсети уже давно: нередко администраторы успешно продают право доступа к закрытым сообществ, но чтобы получить деньги, им приходится использовать сторонние сервисы. Facebook хочет сделать такой формат взаимодействия пользователей частью собственного функционала.
"Дело здесь не столько в деньгах, сколько в том, чтобы инвестировать в будущее сообществ. Тот факт, что создатели групп смогут получать деньги от своей деятельности, поможет им создавать более качественный контент. Нам интересно, что из этого может получиться", - уверяет менеджер по продуктам Facebook Алекс См.
Напомним, Facebook удалил более чем 270 страниц и аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований ", известным как "фабрика троллей".