Испытать новый функционал смогут администраторы только ограниченного числа сообществ

По замыслу владельцев соцсети, такой функционал должен мотивировать администраторов групп создавать уникальный контент, - сообщает TechCrunch.

В ближайшее время испытать новый функционал смогут администраторы только ограниченного числа сообществ. Если опыт окажется успешным, такая возможность станет общедоступной.

Фактически платные группы существуют в соцсети уже давно: нередко администраторы успешно продают право доступа к закрытым сообществ, но чтобы получить деньги, им приходится использовать сторонние сервисы. Facebook хочет сделать такой формат взаимодействия пользователей частью собственного функционала.

"Дело здесь не столько в деньгах, сколько в том, чтобы инвестировать в будущее сообществ. Тот факт, что создатели групп смогут получать деньги от своей деятельности, поможет им создавать более качественный контент. Нам интересно, что из этого может получиться", - уверяет менеджер по продуктам Facebook Алекс См.