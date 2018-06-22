В пятницу, 15 июня, в российских СМИ появилась информация о наследстве, которое осталось после смерти российского кинорежиссера, сценариста, политического и общественного деятеля Станислава Говорухина, пишет со ссылкой на .

Когда в 2000 году Говорухин баллотировался на пост президента России, обнародовал данные о доходах режиссера и его семьи. Тогда сообщалось, что в собственности у кандидата в президенты есть земельный участок площадью две тысячи квадратных метров в Московской области и дача в Подмосковье площадью 1 200 квадратных метров. Также у него была в частной собственности квартира в Москве площадью 75 квадратных метров. Еще одну площадью 138 квадратных метров Говорухин снимал на правах найма.

С тех пор кое-что изменилось. Последние годы Станислав Сергеевич проживал в просторной квартире по адресу: Трехгорный Вал, 12, строение 2 в Пресненском районе Москвы. Об этом стало известно после того, как воры взломали замки на входной двери и унесли сейф с деньгами, украшениями и документами.

Дом по данному адресу в Москве называют «депутатским». Он был построен в 1998 году по индивидуальному проекту. Помимо Говорухина, здесь проживали несколько членов правительства России и прочие чиновники. Площадь квартиры режиссера составляет 200 квадратных метров. В ней четыре комнаты. По самой скромной оценке, ее стоимость составляет сегодня 3 миллиона долларов.

Дача Говорухина находится в подмосковном Крекшино. Его соседями были Наташа Королева, Владимир Винокур, Александр Буйнов с женой. В этом же поселке живет руководитель российских коммунистов Геннадий Зюганов, с которым Говорухин часто играл в шахматы на свежем воздухе.

Дачу Говорухина украшают дорогие картины и внушительная коллекция фарфора и керамики. Стоимость такого дома в Крекшино составляет не менее 300 тысяч долларов.

Наследницей первой очереди является вдова Станислава Сергеевича Галина Борисовна. Его единственный сын Сергей (от первого брака) скончался в 2011 году. У него остались трое детей. Два внука и внучка также могут претендовать на наследство Говорухина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира