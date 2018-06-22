Ни для кого не секрет, что украинская власть на протяжении всех лет независимости пыталась решить церковный вопрос в Украине. Президент Кравчук всячески симпатизировал независимости Украинской Церкви от Москвы. Леонид Кучма в свою вторую каденцию тоже проникся этим вопросом.

Как отмечают , переломный момент для второго Президента Украины произошел на праздновании 2000-летия Рождества Христова. Именно тогда, на саммите в Иерусалиме, Кучма оказался в одиночестве. Президенты Сербии, Болгарии, Румынии, России были вместе со своими патриархами, а Кучма – нет. Более того, Глава УПЦ (МП) тогда был в составе делегации РПЦ, а значит, шел вместе с президентом Путиным.

Вопросом автокефалии занимался и Виктор Ющенко. Он даже пригласил в 2008 году в Киев Патриарха Варфоломея. Как говорят информированные лица, тогда Украина была буквально в шаге от церковной независимости. Однако Россия задействовала дипломатические каналы и смогла сорвать предоставление Украине Томоса.

Единственным украинским президентом, который не содействовал церковной независимости, был Виктор Янукович. Однако это не значит, что у него не было собственной политики в отношении религии. Он тоже хотел решить вопрос разделения Православия, однако по российскому сценарию – привести всех в лоно Московского Патриархата. Чем обернулась такая политика все помнят.

Не исключением между других стал и пятый президент Украины. По словам самого Порошенко, в течение нескольких лет на самом высоком уровне велись переговоры, скрытые от глаз посторонних. Это очень похоже на правду, ведь если бы об этом знал широкий круг лиц, то вряд ли бы мы смогли выйти на финишную прямую. Чисто по психологическим причинам, как говорят: «Где два украинца, там три гетмана». Каждый субъект, участвующий в переговорах. начал бы выставлять свои бескомпромиссные условия.

Из публичных заявлений Президента и его подчиненных становится понятно, что была проведена высококлассная закулисная игра. То, что удалось уговорить Вселенского Патриарха и Синод официально принял обращение к рассмотрению, – уже колоссальное достижение дипломатии. Более того – стахановские темпы вояжей представителей РПЦ в другие Поместные Церкви свидетельствуют, что Москва не знала о переговорах Киева и Константинополя. И это при их сети «своих людей» в Поместных Церквах.

Однако считать, что наши дипломаты получили результат, сложили руки и ждут Томос в то время, пока россияне «работают» с иерархами, – неправильно. Похоже, что украинская власть окончательно решила решить проблему разделения и положить конец, по выражению Кураева, «церковной беспризорности Украины».

Так, известный украинский дипломат Андрей Дещица, который сейчас представляет Украину в Польше, 26 апреля встретился с Митрополитом Варшавским Саввой. Наш Посол на Кипре 14 мая посетил главу местной Церкви – архиепископа Хризостома II. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий 26 мая Грузинскую Православную Церковь, а 29 мая — . С этим же иерархом позже также и Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Главу Чешской и Словацкой Церкви Растислава 30 мая экс-президенты Кравчук и Кучма. 15 июня к Болгарскому Патриарху Неофиту заместитель главы Администрации Президента Ростислав Павленко. Интересно, что некоторые СМИ исказили слова Патриарха и заявили о якобы не поддержке ним украинской автокефалии, чего в .

Параллельно с Павленко, посол Украины в Сербии Александр Александрович Сербского Патриарха Иринея. Через несколько дней, 18 июня, временный поверенный в делах Украины в Греции с митрополитом Пирейским Серафимом.

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Среди прочего обсуждались вопросы взаимодействия народов Украины и Греции, а также вопросы приазовских греков. О «приазовской карте» в отношениях Киева и Афин можно прочитать в материале Татьяны Деркач на сайте . В контексте греков надо вспомнить и о недавнем визите Посла США Джефри Пайетт к главе Элладской Церкви.

Как видим, украинская власть не находится в состоянии перманентного «ждуна», а активно сотрудничает с Поместными Церквами. И в этом нет ничего удивительного или противозаконного. Оппоненты церковной независимости постоянно твердят о якобы вмешательстве государства в церковные дела. Однако это сознательная манипуляция, поскольку власть не диктует и не касается вопроса внутренней церковной жизни, вероучения, канонов, догматики или обрядовых практик. Государство в лице Президента и дипломатического корпуса только способствует налаживанию контактов между отдельными религиозными организациями в Украине и зарубежными центрами. И такое право у государства есть. Достаточно внимательно прочитать статью 30 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», чтобы убедиться в том, что государство имеет право реализовать политику, в том числе и в таком направлении:

«Содействие участию религиозных организаций в международных религиозных движениях, форумах, деловых контактах с международными религиозными центрами и зарубежными религиозными организациями».

Более того, очень часто те, кто выступает против якобы вмешательства украинской власти в церковные дела, спокойно относятся и терпят реальное вмешательство российских властей в украинскую религиозную ситуацию. В результате чего нарушается суверенное право власти Украины самостоятельно действовать на своей территории. А поскольку, согласно Конституции, гарантом суверенитета является именно Президент, следовательно он и инициировал решение этого вопроса.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуации вокруг УПЦ (МП), постоянно употребляет слова «наша Церковь», конечно, что у Путина считают ее своим инструментом влияния на Украину. Так, еще в 2014 году, после первых побед украинской армии, Патриарх Кирилл написал православным патриархам гневное письмо об «униатах и раскольниках, воюющих против канонических православных». Он пытался подать агрессию России против Украины как гражданский конфликт, источником которого является благочестивый фактор. Идея заключалась в том, чтобы создать картинку «геноцида православных», против которых восстали другие религиозные группы. Но эти идеи потерпели крах, потому что и в рядах защитников Украины были и есть представители УПЦ (МП), которые явно против подчинения их Церкви Москве. Однако руководство митрополии, к сожалению, живет в параллельном мире и не чувствует настроений паствы.

В конце концов, решение церковного вопроса только лишь позволит каждому поступить так, как он хочет. Кто не желает быть в Московском Патриархате – войдет в новую Церковь. Для тех, кому подчинение России является важным – будут иметь право остаться в своей Церкви. Недоразумение возникает потому, что нынешний статус-кво удовлетворяет епископат УПЦ (МП), но неприемлем для большинства паствы.

Вот и складывается ситуация, о которой писал Володя Ульянов: «верхи не могут, а низы не хотят». Как считал «вождь мирового пролетариата», такая ситуация показывает, что в сообществе (в нашем случае – Церкви) назревают предпосылки для революции. Приведет ли это к реальному взрыву — будет зависеть исключительно от действий митрополит-бюро.

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