Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден по очень тяжелой статье, следовательно существуют определенные сложности с его обменом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

"Он осужден и осужден по очень тяжкой статье, вот в чем дело. Речь идет о том, кем он считается де-юре, и тут не важно, кем он себя признает и кем он себя не признает. Вы знаете, что эта тема обменов затрагивалась вчера (в четверг, - ред.) в ходе телефонных разговоров президентов Путина и Порошенко, и собственно в русле вот этих обсуждений на уровне глав государств работают омбудсмены двух стран", - заявил Песков.

Как сообщал svodka.net ранее, Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что до сих пор и не получила согласие на встречу с незаконно удерживаемым в России журналистом Романом Сущенко .

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