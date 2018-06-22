Украинская певица Тина Кароль попробовала себя в качестве актрисы. Тина Кароль снялась в кино Фото: tina_karol / Instagram Премьера картины состоится в 2019 году. Первый спойлер к фильму «Бывшие», в котором Тина Кароль сыграла главную роль. Премьера состоится в 2019 году! #тинакароль #бывшие @tina_karol Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 22 Июн 2018 в 3:01 PDT По сюжету главную героиню преследуют призраки бывших возлюбленных.В 2005 году Тина Кароль заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой.В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место.В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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