Журналисты утверждают, что разоблачили производство сигарет с поддельными акцизными марками, к которому причастны депутаты из "Народного фронта"

В расследовании говорится, что общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед табака", которое существует с 2016-го года и расположено в городе Желтые Воды Днепропетровской области, выпускает сигареты Pull с поддельными акцизными марками. Журналисты отмечают, что обратились в Министерство финансов для проведения экспертизы акцизной марки, где подтвердили, что из одиннадцати предоставленных пачек, с оригинальной маркой была только одна.

Отмечается, что законодательство предусматривает наказание за такое преступление от 3 до 7 лет лишения свободы, но руководство предприятия избегает ответственности. По мнению авторов расследования, это происходит благодаря влиятельной поддержке представителей "Народного фронта".

В частности, в репортаже об открытии фабрики местного телеканала "Желтая река" говорится о том, что ее запуск состоялся при содействии "профессионального экономиста и народного депутата Олега Кришина из" Народного фронта ". Позицию фабрики в этом же сюжете доносит Николай Журило, он подписан как заместитель директора по общим вопросам "Юнайтед табака".

Журналисты сообщают, что Николай - родной брат Руслана Журило, ранее работавший на руководящей должности на государственном предприятии "Восточный горно-обогатительный комбинат", а также фигурирует как организатор хищений на миллионы долларов в этом госпредприятии по делу НАБУ, вместе с экс-депутатом и одним из спонсоров партии "Народный Фронт" Николаем Мартыненко. Со ссылкой на нардепа Сергея Лещенко, они добавляют, что брать Журило - ближайшие бизнес-партнеры Мартыненко. Также указывается, что его наградил оружием министр внутренних дел и "народофронтивець" Арсен Аваков.

Авторам расследования не удалось пообщаться с Николаем Журило относительно безакцизного производства сигарет в Желтых Водах, поскольку на звонки он не отвечал, по месту регистрации его не нашли. На территорию предприятия журналистов тоже не пустили, однако они успели зафиксировать на входе наклейку "Народный фронт, Желтоводский городская организация".

Фото: radiosvoboda.org

Отмечается, что депутат от "Народного фронта" Олег Кришин убежал от журналистов "Схем", когда услышал вопрос о фабрике.

"Это - провокация. Я на провокации не отвечаю", дважды сказал депутат и быстро зашел в сессионный зал парламента" , - сообщают журналисты.