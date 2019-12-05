|В Конгрессе США уверены, что для импичмента Трампа есть основания
|05.12.2019 08:26
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В Конгрессе США заявили о наличии достаточных оснований для начала процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.(function() })();
Видеозапись выступления главы юридического комитета Джеррольда Надлера опубликовал CNN.
По словам Надлера, глава США превысил свои полномочия. «Президент совершил влекущее импичмент нарушение. Он просил иностранное правительство вмешаться в наши выборы. Потом попался на этом и мешал следователям. Дважды», — отметил он.
Конгрессмен добавил, что действия американского лидера «представляют собой угрозу национальной безопасности и непосредственную угрозу следующим выборам». Он также обвинил Трампа в том, что он поставил «свои личные и политические интересы» выше безопасности страны.
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