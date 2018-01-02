Вчера в зоне проведения антитеррористической операции в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб один украинский военный. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент .

"В результате вражеского провокационного огня ни один украинский военный не пострадал. Однако в районе населенного пункта Новотошковское один украинский военный подорвался на неустановленном взрывном устройстве. В результате получения множественных осколочных ранений он погиб", - сказал Мотузяник.

По его словам, только за прошедшие сутки боевики совершили 5 прицельных обстрелов украинских позиций, в том числе с использованием минометов калибра 82 мм.

Напомним, по состоянию на утро в зоне проведения АТО боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 5 раз нарушили режим тишины.

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