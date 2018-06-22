В пятницу, 22 мая, российский рок-музыкант, певец группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, в настоящее время пребывающий в Киеве с гастролями, дал концерт на открытом воздухе на Пейзажной аллее. Об этом сообщает LIGA.net .

Он исполнил ряд песен, включая "Стучаться в двери травы", "Марш священных коров", "Когда пройдет боль", "Гарсон номер два", "Стаканы", "Сувлехим Такац". Исполнитель спел композицию "Собачий вальс", посвятив ее российским журналистам-пропагандистам.

Во время концерта за спинами музыкантов появился молодой человек с плакатом "Прочь рашистов из Украины". Мужчину силой вытолкали со сцены, после чего он обвинял Гребенщикова в якобы одобрении аннексии Крыма Россией.

Как сообщал svodka.net, знаменитый российский знаток и руководитель группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявил, что не готов отправиться на гастроли в Крым . Он также отметил, что не собирается нарушать территориальную целостность Украины и выступать на оккупированном полуострове.

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