Блоги



Блоги



Богдан Яременко

Богдан Яременко

Украинский дипломат. Генеральный консул Украины в Эдинбурге (2006–2008), генеральный консул Украины в Стамбуле (2010–2014). Член партии УКРОП.

Закон о нацбезопасности оказался никудышный. Он ни для НАТО, ни для победы над Россией. Вообще ни для чего

Сегодня 16.42

Вчера напророчил Пашинскому, что за ним придут. Друзья спрашивают, верю ли я в то, что Порошенко это позволит? Надо объяснить.Дискуссия, которую горлопаны Пашинский и Винник старались изо всех сил свести к дешевому цирковому представлению, велась вокруг только что принятого закона о нацбезопасности. Тема важная, но закон оказался никудышный. Он ни для НАТО, ни для победы над Россией. Вообще ни для чего.Самое большое, чем бы он мог быть, – это законом о реформе сил обороны и безопасности. Но и этим в итоге не стал в полной мере.Объясню кулуарную часть. Идея закона родилась у умного человека из СНБО, и этот человек поделился темой с американцами. Американцы согласились, что тема важная и, будучи людьми системными, выделили Украине средства на написание этого закона.Но писали закон не совсем те, кто придумал идею. Те, кто писали, просто повкидывали в текст цитаты из самых разных законов, поменяв в предложениях слова кое-где. Когда американцы и НАТОвцы увидели первый вариант, то "были несколько обескуражены". Поэтому написали вежливое письмо украинскому начальству – Порошенко, Пашинскому и так далее, что, мол, в законе должно быть такое и такое – и далее по пунктам четко, что там должно быть.Ребята, как могли, перевели и переписали, как сумели, это в закон. В результате американцы и НАТОвцы отстали, потому что понимают, что лучше украинские мудаки не могут, но в законе есть довольно, чтобы им не сняли головы за потраченные впустую деньги на его подготовку.Однако наши государственники не были бы барыгами, если бы не попытались хотя что-то урвать для себя. И новый, не побоюсь этого слова, акт узаконил секретность только, что касается оборонного госзаказа. Это то, что покупают наши военные для своих нужд. И это именно та сфера, где активно пасутся и процветают те же Порошенко с Пашинский.Но проблема в том, что таинственность оборонного госзаказа отрезает всех иностранных поставщиков от участия в обеспечении Украины военными товарами (собственно для устранения конкуренции секретность здесь и нужна). Мы благородно позволяем им оказывать себе помощь, но не совсем хотим покупать у них даже то, что нужно.И вот получается, что американцы профинансировали закон, согласно которому их американские компании вряд ли что-то смогут продавать для оборонных нужд Украины. А если смогут, то исключительно через украинских посредников, что будет не очень дешево для украинских налогоплательщиков. Это как раз то, что страшно любит Трамп.Не думаю, что тема для украинского парламента закрыта (а закон мы просто перепишем, когда придем к власти). И почти уверен, что такие дешевые разводы по-украински американцы не простят. А Порошенко и его система "свой к своему за своим" не вечна.

Источник: Bohdan Yaremenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора



