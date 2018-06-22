|Лобода взорвала сети странным видео с чужой головой
|22.06.2018 16:13
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Украинская певица Светлана , которая недавно возвратилась на российскую сцену после родов, порадовала своих поклонников странным видео, пишет со ссылкой на .
Как известно, недавно выпустила тизер на свою новую песню SuperStar. Пользователей сети так впечатлил тизер и сама песня, что они сняли уже много своих вариантов "клипов" на SuperStar. Один вариант певица опубликовала на своей соцстраничке.
На видео мужчина смотрит танцы Лободы и старается копировать движения с помощью куклы-манекена.
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