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Лобода взорвала сети странным видео с чужой головой
22.06.2018 16:13
Лобода взорвала сети странным видео с чужой головой По теме:

Украинская певица Светлана , которая недавно возвратилась на российскую сцену после родов, порадовала своих поклонников странным видео, пишет  со ссылкой на .

Как известно, недавно выпустила тизер на свою новую песню SuperStar. Пользователей сети так впечатлил тизер и сама песня, что они сняли уже много своих вариантов "клипов" на SuperStar. Один вариант певица опубликовала на своей соцстраничке.

На видео мужчина смотрит танцы Лободы и старается копировать движения с помощью куклы-манекена.







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