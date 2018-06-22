В Киеве из торгового центра эвакуировали 700 человек В торговый центр прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативники, взрывотехники и кинологи В одном из торговых центров Киева в Шевченковском районе сообщили о заминировании. Правоохранители эвакуировали из здания 700 человек. Фото: ukrinform.ua В торговый центр прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативники, взрывотехники и кинологи. Они начали осматривать магазины и помещения на предмет возможной взрывчатки, - сообщает пресс-служба полиции Киева. Сообщение о минировании зарегистрировали в журнале учета заявлений. Ранее в Киеве анонимно сообщили о минировании пяти станций метро. Также в Харькове десятый день подряд "минировали" здания пяти бизнес-центров. Начиная с 5 июня в правоохранительные органы ежедневно поступали сообщения о минировании 5 бизнес-центров в Харькове. Ни одно сообщение не подтвердилось. В Харькове пятый раз за неделю сообщают о заминировании пяти бизнес-центров

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