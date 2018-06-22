Погода, Новости, загрузка...
В Киеве из торгового центра эвакуировали 700 человек
22.06.2018 16:14
В Киеве из торгового центра эвакуировали 700 человек
В торговый центр прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативники, взрывотехники и кинологи
В одном из торговых центров Киева в Шевченковском районе сообщили о заминировании. Правоохранители эвакуировали из здания 700 человек.
В Киеве из торгового центра эвакуировали 700 человек Фото: ukrinform.ua

В торговый центр прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативники, взрывотехники и кинологи. Они начали осматривать магазины и помещения на предмет возможной взрывчатки, - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщение о минировании зарегистрировали в журнале учета заявлений.

Ранее в Киеве анонимно сообщили о минировании пяти станций метро.

Также в Харькове десятый день подряд "минировали" здания пяти бизнес-центров. Начиная с 5 июня в правоохранительные органы ежедневно поступали сообщения о минировании 5 бизнес-центров в Харькове. Ни одно сообщение не подтвердилось.

  • В Харькове пятый раз за неделю сообщают о заминировании пяти бизнес-центров
  • СБУ разоблачила четырех "телефонных террористов"

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить