|В Киеве из торгового центра эвакуировали 700 человек
|22.06.2018 16:14
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В торговый центр прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативники, взрывотехники и кинологиВ одном из торговых центров Киева в Шевченковском районе сообщили о заминировании. Правоохранители эвакуировали из здания 700 человек.
Фото: ukrinform.ua
В торговый центр прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативники, взрывотехники и кинологи. Они начали осматривать магазины и помещения на предмет возможной взрывчатки, - сообщает пресс-служба полиции Киева.
Сообщение о минировании зарегистрировали в журнале учета заявлений.
Ранее в Киеве анонимно сообщили о минировании пяти станций метро.
Также в Харькове десятый день подряд "минировали" здания пяти бизнес-центров. Начиная с 5 июня в правоохранительные органы ежедневно поступали сообщения о минировании 5 бизнес-центров в Харькове. Ни одно сообщение не подтвердилось.
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