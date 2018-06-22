Около 220 беженцев утонули у берегов Ливии в течение 12-13 июня. Об этом DW сообщили в пятницу, 22 июня, в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает

В течение этих двух дней аварии в Средиземном море потерпели три лодки с беженцами, которые пытались добраться берегов юга Европы.



В частности, во вторник у берегов Ливии перевернулся деревянная лодка, на борту которого находились около сотни человек. Почти все они утонули, выжили только пять человек, которых спасла береговая охрана Ливии.



В этот же день в другой локации у берегов Ливии перевернулась резиновая лодка с 130 лицами. Из них рыболовецким судном были спасены только 60 человек. Еще одна авария произошла в среду, в результате чего погибли более 50 человек.



Как повидомялв Италия закрыла порты для еще двух неправительственных организаций, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземном море.

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