Около 220 беженцев утонули у берегов Ливии в течение 12-13 июня.
Об этом DW сообщили в пятницу, 22 июня, в управлении Верховного
комиссара ООН по делам беженцев, передает
В течение этих двух дней аварии в Средиземном море потерпели три
лодки с беженцами, которые пытались добраться берегов юга
Европы.
В частности, во вторник у берегов Ливии перевернулся деревянная
лодка, на борту которого находились около сотни человек. Почти все
они утонули, выжили только пять человек, которых спасла береговая
охрана Ливии.
В этот же день в другой локации у берегов Ливии перевернулась
резиновая лодка с 130 лицами. Из них рыболовецким судном были
спасены только 60 человек. Еще одна авария произошла в среду, в
результате чего погибли более 50 человек.
Как повидомялв Италия закрыла порты для еще двух
неправительственных организаций, которые занимаются спасением
мигрантов в Средиземном море.
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