Свершилось! У ваты радости полные штаны, йопт — захватчик Лондона и ночной кошмар Рейкьявика с 1 июля повысил пенсии на оккупированных рф территориях: было 2904 фубля, а станет целых 3194 фубля. Теперь минималка в дрындыды будет целых 49 баксов вместо 44,5. Су*а, теперь Америке точно кранты — аж на 5 баксов повышение, можно жировать, купить остров в Карибском море себе и все такое.

Только радостная для пенсионеров новость не совсем является такой. Есть вещи, о которых захараст и оккупационные власти забыли сказать холопам. Фокусы языка рулят, главное заголовок шоб был мощный

Итак, начинаем тыкать захараста и его гоп-компанию мордами в дерьмо. Поехали.

Так называемое повышение пенсий на 5 баксов не коснется пенсий по выслуге лет+ не коснется пенсий, назначенных лицам, уволенным с военной службы дырынды и членам их семей. Короче говоря, самым малоимущим слоям населения с минимальной пенсией сделали пииииз*ец какой щедрый подарок: добавили по целых 5 баксов на рыло, чтоб не сдохли.

Вопрос. дойдут ли этих 5 баксов до самых малоимущих слоев населения? Ответ: нет конечно. Кто оплачивает банкет этот, повышение пенсий? Неужели захараст решил лично со своего кармана раздать бабло? Ага, щас. Холопы со своего кармана оплатят то, чтоб пенсионерам сначала дали по 5 баксов, а потом забрали. Не верите? Ща объясню, как это все происходит.

Начнем с того, что пенсии на оккупированные рф территории на Донбассе, рашка платит с 2015 года с рассчетом 6 тыщов фублев на человека [ гражданская война в Украине, да]. Это, кстати, выше, чем минималка в Абхазии, если я не ошибаюсь, там 5200 фублев. Только есть одно но: пока деньги из рф на пенсии на Донбассе доходят до самого Донбасса, они разворовываются русскими и местными гопниками. Потому на руки холопы дынырийские получают аж 3200 фублев. Неплохая такая защита пенсионеров от денег, аж зависть берет.

Но вернемся к 5 баксам от захараста. Давайте поговорим теперь о том, откуда и кто даст этих 5 баксов пенсионерам. Варианты ответов : а) марсиане; б) захараст продаст личный автопарк; в) холопы. Ну, то есть цивильные;

Су*а, вы даже не воспользовались ни одной из трех подсказок, обидно. Объясняю как и где найдут по 5 баксов от захараста: все на самом деле просто — гражданским тупо повысят цены на проезд в транспорте. Все! Как тебе такое, Илон Маск? Слышите топот за окном? Это с фондовых рынков бегут, шоб на курсы по ыканомике записаться.

По инсайдерской информации, с 15 июля повышается проезд в общественном транспорте на оккупированных рф территориях: с 7 и 9 фублев до 13 и 15 фублев соответственно. Уже принято решение о том, что цену в 15 фублев поставят на все неприбыльные маршруты и 13 фублев поставят на прибыльные. Оцените этот великолепный финт ушами и согласитесь, что вы бы до такого в жизни не додумались. Живите теперь с этим.

Объясняю для тех, кто пьет боярышник: 1 июля повышаем пенсию на 5 баксов, а 15 июля, этого же месяца, поднимаем цены на проезд в общественном транспорте в 2 раза и кое-где на 65%. Ну, а в СМИ, до повышения цен на проезд, орем во все глотки, мол повысили пенсии. Это называется скрепономика, если кто не в курсе, логики тут нет.

Но и это еще не все, ведь если дают аж 5 баксов повышение пенсий, то забрать должны больше и намного, ибо смысла тогда нет голову себе морочить с этим всем. Количество льготников в общественном транспорте также уменьшат. На 80%.

То есть: сначала из 40 категорий льготников оставят только 20. А потом из оставшихся 20 уберут еще 12. В итоге, количество категорий льготников в общественном транспорте буде не 40, а 8. Оставшиеся восемь — это те, кто и дальше будут ездить в общественном транспорте бесплатно.

Кстати, захараст также сказал о том, что безотлагательно нужно заменить 180 машин общественного транспорта, а значит будет что? Правильно, бабло спишут на новые типа трамваи, а денежка пойдет в карман захарасту, ташкенту и прочим ыканамистам дыныры. По новым трамваям конечно ржач отдельный: колеса старые, ходовая часть, но коробки для холопов, вагоны, новые, а бабла спишут вагон.

Если 15 июля 2018 года вы услышите вой или крики за окном, знайте — это орет или воет вата, ибо проезд подорожал в оккупации.

Мораль: короче, учите ыканомику в университетах дырынды и будет вам счастье. Конец

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира