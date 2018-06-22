|Емельян планирует убедить Tesla производить аккумуляторы в Украине
|22.06.2018 16:18
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По его мнению, интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры возможны только путем вовлечения в страну мировых компанийМинистерство инфраструктуры планирует убедить компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине.
Владимир Омелян. Фото: УНИАН
"Мы верим, что нам удастся убедить самого большого в мире производителя электрокаров - компанию Tesla - создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Емельян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030 года в четверг вечером, передает "Интерфакс Украина".
По его мнению, интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры возможны только путем вовлечения в страну мировых компаний.
По словам Емельяна, такие компании, как Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla и Ryanair, должны оставаться в Украине.
Ранее Мининфраструктуры Украины и Нyperloop Transportation Technologies подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в работе над проектом Нyperloop.
Напомним, Министерство инфраструктуры намерено создать в Украине 50 аэропортов, пять из которых будут международными авиахабами, еще 20 - обслуживать международные рейсы. Кроме того, в Украине планируют создать две новые авиакомпании: с международным и украинским капиталом.