В "Новой Почте" сообщили, что Генпрокуратура на нашла состава преступления в деятельности компании. Дело в отношении "Новой почты" было прекращено 14 июня Фото: Нова пошта / Facebook Представителям "Новой почты" в Генпрокуратуре сообщили, что дело было прекращено 14 июня."Мы с самого начала были уверены, что дело против" Новой Почты "будет закрыто, – подчеркнул совладелец предприятия Вячеслав Климов.Он добавил, что компания является важной частью украинской экономики и от ее работы зависит деятельность многих других украинских предприятий.16 марта сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также в его личном кабинете.Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что обыски проходят в 15 помещениях.В ГПУ заявляли, что во время обысков были обнаружены и изъяты документы и деньги.Сарган отметила, что уголовное производство открыто в отношении должностных лиц компании "Новая почта" и родственных ей предприятий по делу о неуплате налогов в отдельно крупных размерах.19 марта в компании сообщили, что во время обысков правоохранители изъяли 132 тыс. грн. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что будет разбираться с ситуацией с обысками в компаниях.Компания "Новая почта" была основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений. Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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