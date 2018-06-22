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Генпрокуратура закрыла уголовное производство в отношении "Новой почты"
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22.06.2018 16:19
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В "Новой Почте" сообщили, что Генпрокуратура на нашла состава
преступления в деятельности компании. Дело в отношении "Новой
почты" было прекращено 14 июня Фото: Нова пошта / Facebook
Представителям "Новой почты" в Генпрокуратуре сообщили, что дело
было прекращено 14 июня."Мы с самого начала были уверены, что дело
против" Новой Почты "будет закрыто, – подчеркнул совладелец
предприятия Вячеслав Климов.Он добавил, что компания является
важной частью украинской экономики и от ее работы зависит
деятельность многих других украинских предприятий.16 марта
сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк
рассказал об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и
Харькове, а также в его личном кабинете.Пресс-секретарь
генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что
обыски проходят в 15 помещениях.В ГПУ заявляли, что во время
обысков были обнаружены и изъяты документы и деньги.Сарган
отметила, что уголовное производство открыто в отношении
должностных лиц компании "Новая почта" и родственных ей предприятий
по делу о неуплате налогов в отдельно крупных размерах.19
марта в компании сообщили, что во время
обысков правоохранители изъяли 132 тыс. грн. Премьер-министр
Украины Владимир Гройсман сообщил, что будет разбираться с
ситуацией с обысками в компаниях.Компания "Новая почта" была
основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс.
отделений. Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей.
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