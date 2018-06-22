Задержанный возле Верховной Рады Украины в 19 июня молодой человек имел при себе охотничье оружие, которое принадлежит его отчиму.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает .

По его словам, парню 15 лет.

"Сейчас ребенка отпустили к родителям. Якобы нормальный ребенок, учится, но он сказал, что взял ружье и шел стрелять депутатов", - рассказал собеседник издания.

Он добавил, что у отчима подростка есть согласие на это оружие.

"При себе парень имел холостые патроны. То есть это нарезное оружие, но выглядело точно как автомат Калашникова", - сказал источник.

Собеседник уточнил, что правоохранители, вероятно, будут испытывать, здоров ли парень психически.

В свою очередь, пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик заявила, что правоохранители расследуют два уголовных производства: по ч. 1 ст. 263 и по ч. 2 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), поскольку там было и огнестрельное, и холодное оружие.

Она добавила, что все оружие изъяли и отправили на экспертизу. При этом, сообщили ли парню о подозрении, Блищик сказать не смогла.

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