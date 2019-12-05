|Зеленский постановил провести секретное заседание СНБО перед нормандской встречей
|05.12.2019 08:45
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский по результатам совещания принял решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание СНБО Украины.(function() })();
Об этом сообщает
“Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины. По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины”, — говорится в сообщении.
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