Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский по результатам совещания принял решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание СНБО Украины. (function() })(); Об этом сообщает “Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины. По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины”, — говорится в сообщении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика украины безопасности решение совещания зеленский Теги: политикаснбо