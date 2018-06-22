Дело закрыли за отсутствием состава уголовного преступления

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении деятельности компании "Новая почта".

Отмечают, что дело было закрыто 14 июня 2018 года за отсутствием состава уголовного преступления.

"Мы с самого начала были уверены, что дело против "Новой почты" будет закрыто", - отметил один из совладельцев компании Вячеслав Климов, сообщается на сайте "Новой почты".

"Спасибо всем, кто был в этой ситуации на нашей стороне, без сомнения поддержал нашу компанию, кто верил в нас и в честность наших способов ведения бизнеса. Эта ситуация еще раз продемонстрировала, что «Новая почта» является важной и неотъемлемой частью украинского экономики и залогом ее развития, ведь от деятельности компании зависит работа сотни тысяч украинских предприятий и благосостояние украинских граждан", - добавил он.

"Новая почта" - это основанная в 2001 году украинская компания, обеспечивающая сервис экспресс-доставки документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса. Ее сеть состоит из более чем 2300 отделений, более 1400 поштоматив для выдачи / приема посылок и 40 сортировочно-перегрузочных терминалов. Общее количество сотрудников компании превышает 23 000 человек.

Напомним, 16 марта стало известно, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в нескольких офисах "Новой почты" . В Генеральной прокуратуре заявили, что должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, что приводило к неуплате налогов в отдельно крупных размерах.

17 марта в ГПУ заявили, что следователи главного следственного управления Генеральной прокуратуры во время обысков в помещениях "Новой почты" в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве изъяли финансовые документы и неучтенные денежные средства .

В свою очередь компания "Новая почта" заявляет о периодических Ddos-атаках на ее мощности.