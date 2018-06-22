С принятием закона о национальной безопасности Украина сделала еще один шаг к членству в НАТО, заявил президент Петр Порошенко. Порошенко: Новый закон о национальной безопасности внедряет передовые мировые стандарты в наше войско Фото: president.gov.ua Он поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие закона "Он национальной безопасности Украины"."Новый закон о национальной безопасности внедряет передовые мировые стандарты в наше войско. Деятельность спецслужб, деятельность правоохранительных органов, деятельность только сектора обороны и безопасности… Вчера Верховная Рада поддержала мои предложения президента… Я надеюсь, что как Верховная Рада поддержала этот закон, также она поддержит и мои предложения по закреплению европейской и евроатлантической интеграции в Основном законе нашей страны – Конституции", – заявил Порошенко.По словам главы государства, "после имплементации этого закона Вооруженные силы и сектор обороны в полной мере будут отвечать критериям членства Украины в НАТО"."И уже через несколько дней, 11-12 июля, на саммите НАТО, Украина продемонстрирует, что наши возможности по поводу взаимной совместимости выросли и Украина приблизилась, сделала еще один шаг к членству в НАТО", – сказал Порошенко.Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики “внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.В декабре 2017 года Порошенко говорил, что в скором будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении страны в НАТО и Европейский союз28 февраля 2018 года Порошенко сказал, что его команда обсуждает возможность дополнения Конституции пунктом о европейской и евроатлантической интеграции. Он предположил, что его можно внести в преамбулу Основного закона.9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе. Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Киев будет настаивать на получении Плана действий по членству в НАТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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