|
Порошенко: Надеюсь, Рада поддержит мои предложения по закреплению европейской и евроатлантической интеграции в Конституции
|
22.06.2018 16:27
|
С принятием закона о национальной безопасности Украина сделала еще
один шаг к членству в НАТО, заявил президент Петр Порошенко.
Порошенко: Новый закон о национальной безопасности внедряет
передовые мировые стандарты в наше войско Фото: president.gov.ua Он
поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие закона "Он
национальной безопасности Украины"."Новый закон о национальной
безопасности внедряет передовые мировые стандарты в наше войско.
Деятельность спецслужб, деятельность правоохранительных органов,
деятельность только сектора обороны и безопасности… Вчера Верховная
Рада поддержала мои предложения президента… Я надеюсь, что
как Верховная Рада поддержала этот закон, также она поддержит и мои
предложения по закреплению европейской и евроатлантической
интеграции в Основном законе нашей страны –
Конституции", – заявил Порошенко.По словам главы государства,
"после имплементации этого закона Вооруженные силы и сектор
обороны в полной мере будут отвечать критериям членства Украины в
НАТО"."И уже через несколько дней, 11-12 июля, на саммите НАТО,
Украина продемонстрирует, что наши возможности по поводу взаимной
совместимости выросли и Украина приблизилась, сделала еще один шаг
к членству в НАТО", – сказал Порошенко.Украина активизировала
сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и
начала российской агрессии на Донбассе. В конце
2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает
отказ Украины от политики “внеблоковости“. В июне 2017
года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины
вступить в НАТО.В декабре 2017 года Порошенко говорил, что в скором
будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении страны в НАТО и
Европейский союз28 февраля 2018 года Порошенко сказал, что его
команда обсуждает возможность дополнения
Конституции пунктом о европейской и евроатлантической
интеграции. Он предположил, что его можно внести в преамбулу
Основного закона.9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за
Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство
в Альянсе. Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что
Киев будет настаивать на получении Плана действий по членству
в НАТО.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира