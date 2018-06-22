В четверг, 21 июня, в британском городе Медберн (графство Нортамберленд) обнаружили тело 32-летней Софи Градон - известной английской модели и обладательницы титула "Мисс Великобритания-2009", передает со ссылкой на .

Как сообщает издание The Independent, эту информацию подтвердил бойфренд девушки Аарон Армстронг. Что стало причиной смерти Софи Градон и при каких обстоятельствах произошла трагедия, пока что остается неизвестным. Этим сейчас занимаются сотрудники правоохранительных органов.

"Я никогда не забуду эту улыбку, я так сильно тебя люблю, ты мой мир навсегда", - написал Аарон на своей странице в социальной сети в память о любимой. Софи Градон - популярная в Великобритании актриса, бывшая мисс Великобритании и звезда рейтингового реалити-шоу "Love Island".

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