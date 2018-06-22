Государственный монополист “Укрзализныця” допускает множество ошибок в своей деятельности, которые приводят к серьезным последствиям, следовательно работу УЗ необходимо стабилизировать. Об этом сообщил в Верховной Раде народный депутат Владимир Гусак, о чем написал на своей странице в Facebook, передает .

“Сегодня имеем проблемы на многих направлениях. Часто возникают „пробки“ в направлении западных пограничных переходов Украины, когда отгруженная и по большей части оплаченная продукция не может доехать до потребителя. Начали уменьшаться фактические перевозки в направлении Мариуполя. По всей стране возникают вопросы с доставкой материалов для строительства дорог”, — заявил Гусак.

По его словам, положительные тенденции, наметившиеся в УЗ с приходом нового руководителя в августе 2017 года, начали кончаться.

“Будем надеяться, что это все-таки временные явления, обусловленные естественным увеличением перевозок летом, и новое руководство УЗ избежит ошибок предшественников и сможет стабилизировать работу железной дороги”, резюмировал депутат.

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