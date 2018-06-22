|НАПК утвердило результаты проверки электронной декларации Порошенко и еще 12 должностных лиц
|22.06.2018 16:33
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НАПК утвердило результаты проверок деклараций 13-ти должностных лиц и начало полную проверку восьми декларантовНациональное агентство по предупреждению коррупции (НАПК ) приняло решение об утверждении результатов осуществления полных проверок деклараций в отношении 13 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в частности декларации президента Украины Петра Порошенко за 2017 год.
Фото: nazk.gov.ua
Кроме декларации главы государства, как сообщает пресс-служба Назка в пятницу, также утверждены результаты полной проверки декларации вице-премьера - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко за 2017 год, нескольких представителей местной власти с различных областей, деклараций начальника таможенного поста "Мостиска" Львовской таможни Назара Ворожбита 2015 и 2016 годы и др.
Также агентство приняло решение о проведении полных проверок деклараций за 2015-2017 годы еще восьми человек. В частности, проверят деклараций народных депутатов Вячеслава Богуслаева и Евгения Мураева (обе - за 2017), нескольких местных депутатов и др.
В Назка напоминают, что проверки электронной декларации продолжаются 60 календарных дней и начинаются на следующий день за днем принятия решения.
По пяти субъектов декларирования срок проверки решили продолжить.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания руководительнице Министерства образования и науки Лилии Гриневич и директору государственного концерна Укроборонпром Павлу Букину через потенциальный конфликт интересов в их подчиненных.