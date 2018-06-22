Кроме декларации главы государства, как сообщает пресс-служба Назка в пятницу, также утверждены результаты полной проверки декларации вице-премьера - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко за 2017 год, нескольких представителей местной власти с различных областей, деклараций начальника таможенного поста "Мостиска" Львовской таможни Назара Ворожбита 2015 и 2016 годы и др.

Также агентство приняло решение о проведении полных проверок деклараций за 2015-2017 годы еще восьми человек. В частности, проверят деклараций народных депутатов Вячеслава Богуслаева и Евгения Мураева (обе - за 2017), нескольких местных депутатов и др.

В Назка напоминают, что проверки электронной декларации продолжаются 60 календарных дней и начинаются на следующий день за днем ​​принятия решения.