Сотрудники контрразведки Службы безопасности пресекли реализацию в Украине радиоактивного вещества Радий-226. Об этом сообщается на СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226, ввезенного в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы.

Правоохранители обнаружили умышленно обустроенный в частном дворе тайник на глубине более двух метров. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилось радиоактивное вещество.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 265 Уголовного кодекса, задержали шестерых участников группировки. Троим объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители также установили всех соучастников преступления, причастных к незаконному обороту радиоактивных материалов. Проводятся следственные действия для определения их участия в противоправных действиях. Изъятое веществонаправлено в Институт ядерных исследований НАН Украины для экспертизы. Установлен источник его происхождения — вещество произведено в 1930-х годах Чехословацкой компанией «Radiumchema». Благодаря совместным безотлагательным действиям СБУ и задействованным государственным органам локализованы возможные негативные последствия для жизни и здоровья населения. По заключению экспертов Радий-226 в таком количестве является мощным источником гамма-излучения. Без надлежащего хранения он мог привести к радиоактивному заражению людей и местности. Попадание вещества из контейнера на открытую территорию привело бы к заражению около 20 гектаров. Использование Радия-226 в террористических как компонента для взрывного устройства так называемой «грязной бомбы» могло повлечь катастрофические последствия на международном уровне.

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