|МИД: жизнь заключенного в Крыму Балуха под угрозой
|22.06.2018 16:38
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Жизнь заключенного в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который голодает уже более 3 месяцев — под угрозой. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает
"Жизнь политзаключенного В.Балуха под угрозой. Требуем от РФ доступа украинских врачей и немедленного освобождения", - отметила она.
Отметим, Владимир Балух голодает уже 96 дней из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.
Как сообщал накануне в камере симферопольского СИЗО, где содержится украинского Балуха, установили камеры видеонаблюдения.