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МИД: жизнь заключенного в Крыму Балуха под угрозой
22.06.2018 16:38

Жизнь заключенного в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который голодает уже более 3 месяцев — под угрозой. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает

"Жизнь политзаключенного В.Балуха под угрозой. Требуем от РФ доступа украинских врачей и немедленного освобождения", - отметила она.

Отметим, Владимир Балух голодает уже 96 дней из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Как сообщал накануне в камере симферопольского СИЗО, где содержится украинского Балуха, установили камеры видеонаблюдения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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