Жизнь заключенного в аннексированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который голодает уже более 3 месяцев — под угрозой. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает

"Жизнь политзаключенного В.Балуха под угрозой. Требуем от РФ доступа украинских врачей и немедленного освобождения", - отметила она.

Отметим, Владимир Балух голодает уже 96 дней из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Как сообщал накануне в камере симферопольского СИЗО, где содержится украинского Балуха, установили камеры видеонаблюдения.

Жизнь политзаключенного В.Балух под угрозой. Требуем от РФ доступа укр врачей и немедленного освобождения #FreeBalukh pic.twitter.com/992T63mK2H - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 22 июня 2018 г.

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