|Медики назвали причину резкого ухудшения здоровья Олега Табакова
|02.01.2018 13:27
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Российский актер и режиссер Олег Табаков, который ранее назвал украинцев «убогими, темными и неграмотными» людьми, угодил в больницу из-за безуспешно установленного зубного импланта.
Причиной серьезного воспалительного процесса мог стать безуспешно установленный зубной имплант.
Стоматологи, работавшие с актером, не обратили внимание на возникшие осложнения, в результате чего у Табакова развился сепсис.Источник
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