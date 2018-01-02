Российский актер и режиссер Олег Табаков, который ранее назвал украинцев «убогими, темными и неграмотными» людьми, угодил в больницу из-за безуспешно установленного зубного импланта.

Причиной серьезного воспалительного процесса мог стать безуспешно установленный зубной имплант.

Стоматологи, работавшие с актером, не обратили внимание на возникшие осложнения, в результате чего у Табакова развился сепсис.

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