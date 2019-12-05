Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Украшения на этой новогодней елке будут выполнены в традиционных формах опошнянской керамики: жбаны, кашники, макитры, кувшины, "тыквы" для воды, бочонки и кукушки.

На площади также обустраивают уютный зимний городок в этностиле, фотозоны с яркими артобъектами в форме горшков, кувшинов, чаш, куманцов и бочонков.

На площади будет также каток и большая снежная горка.

Для самых маленьких посетителей 19 декабря откроет свои двери Резиденция Святого Николая, которая будет работать до 19 января.

Как сообщалось, в Киеве в этом году установят две ёлки - на Софийской и Контрактовой площадях.

Празднования в народном стиле на Контрактовой площади будут проходить с 14 декабря по 19 января. Посетителей ждут рождественская ярмарка, народные гуляния, стритарткаток.

На Софийской площади с 19 декабря по 13 января возле главной елки страны можно будет окунуться в волшебный мир приключений Щелкунчика, сфотографироваться с любимыми героями сказки.

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