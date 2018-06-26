100 лет эволюции фасонов женских брюк показали в коротком ролике. Видео
26.06.2018 09:24
На канале Glamour Magazine в YouTube обнародовали ролик,
посвященный истории женских брюк. Видео, которое длится менее
четырех минут, охватывает период с 1920-х по 2010-е годы.
Отмечается, что модели демонстрируют не просто стилизованную
одежду, а именно винтажную. | Модели продемонстрировали
винтажные брюки Скриншот: Glamour Magazine / YouTube видео
Видео:
Glamour Magazine / YouTube Рекомендую Twitter G+
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