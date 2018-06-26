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100 лет эволюции фасонов женских брюк показали в коротком ролике. Видео
26.06.2018 09:24
На канале Glamour Magazine в YouTube обнародовали ролик, посвященный истории женских брюк. Видео, которое длится менее четырех минут, охватывает период с 1920-х по 2010-е годы. Отмечается, что модели демонстрируют не просто стилизованную одежду, а именно винтажную.   | Модели продемонстрировали винтажные брюки Скриншот: Glamour Magazine / YouTube видео Видео: Glamour Magazine / YouTube Рекомендую Twitter G+
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