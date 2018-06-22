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В Киеве обокрали главу Конституционного суда Литвы
22.06.2018 16:41
В Киеве обокрали главу Конституционного суда Литвы
Сумму денег правоохранители не называют
В Киеве воры украли у председателя Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса кошелек с деньгами.
В Киеве обокрали главу Конституционного суда Литвы Фото: glavcom.ua

Факт обращения гражданина Литвы в полицию подтвердил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Около 18 часов 21 июня по спецлинии 102 обратился гражданин Литовской республики, сообщил, что по улице Гончара в магазине у него украли кошелек с денежными средствами ", - сказал Тракало.

Полиция открыла уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса "Кража", добавил он

Фамилия потерпевшего и сумму денег правоохранители не называют, в то время как стало известно "Украинской правде" источник в правоохранительных органах, жертвой карманников стал председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.

Напомним, в Киеве обокрали главу офиса Совета Европы. Из сумки дипломата украли несколько тысяч долларов наличными.

Добавим, колумбийского певца, приехавший на ЧМ-2018,  ограбили в Москве на $ 800 000.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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