|В Киеве обокрали главу Конституционного суда Литвы
|22.06.2018 16:41
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Сумму денег правоохранители не называютВ Киеве воры украли у председателя Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса кошелек с деньгами.
Фото: glavcom.ua
Факт обращения гражданина Литвы в полицию подтвердил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.
"Около 18 часов 21 июня по спецлинии 102 обратился гражданин Литовской республики, сообщил, что по улице Гончара в магазине у него украли кошелек с денежными средствами ", - сказал Тракало.
Полиция открыла уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса "Кража", добавил он
Фамилия потерпевшего и сумму денег правоохранители не называют, в то время как стало известно "Украинской правде" источник в правоохранительных органах, жертвой карманников стал председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.
Напомним, в Киеве обокрали главу офиса Совета Европы. Из сумки дипломата украли несколько тысяч долларов наличными.
Добавим, колумбийского певца, приехавший на ЧМ-2018, ограбили в Москве на $ 800 000.