Сумму денег правоохранители не называют

Факт обращения гражданина Литвы в полицию подтвердил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Около 18 часов 21 июня по спецлинии 102 обратился гражданин Литовской республики, сообщил, что по улице Гончара в магазине у него украли кошелек с денежными средствами ", - сказал Тракало.

Полиция открыла уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса "Кража", добавил он

Фамилия потерпевшего и сумму денег правоохранители не называют, в то время как стало известно "Украинской правде" источник в правоохранительных органах, жертвой карманников стал председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.

Напомним, в Киеве обокрали главу офиса Совета Европы. Из сумки дипломата украли несколько тысяч долларов наличными.