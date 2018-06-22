|Monatik освоил вейксерфинг
|22.06.2018 16:44
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Вчера был мой первый #WakeSurf !!! Ну , и теперь понятно, что это любовь на века !!! Спасибо @vladimirdantes за то , что так удачно выдернул и подарил новое хобби!!! Благодарю @city_swell за гостеприимство! У Вас очень уютно и вкусно! Ну и @indy_nick за продуктивные наставления!!! #MONATIKLoveItРитм #MONATIKLoveItВолнуПубликация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 22 Июн 2018 в 12:11 PDT
Вчера был мой первый #WakeSurf !!! Ну , и теперь понятно, что это любовь на века !!! Спасибо @vladimirdantes за то , что так удачно выдернул и подарил новое хобби!!! Благодарю @city_swell за гостеприимство! У Вас очень уютно и вкусно! Ну и @indy_nick за продуктивные наставления!!! #MONATIKLoveItРитм #MONATIKLoveItВолнуПубликация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 22 Июн 2018 в 12:07 PDT
Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ.Monatik занимал кресло судьи на проекте "Танцы со звездами" на телеканале "1+1". Сейчас он является судьей вокального шоу "Голос. Дети".
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