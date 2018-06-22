Вчера был мой первый #WakeSurf !!! Ну , и теперь понятно, что это любовь на века !!! Спасибо @vladimirdantes за то , что так удачно выдернул и подарил новое хобби!!! Благодарю @city_swell за гостеприимство! У Вас очень уютно и вкусно! Ну и @indy_nick за продуктивные наставления!!! #MONATIKLoveItРитм #MONATIKLoveItВолну

Вчера был мой первый #WakeSurf !!! Ну , и теперь понятно, что это любовь на века !!! Спасибо @vladimirdantes за то , что так удачно выдернул и подарил новое хобби!!! Благодарю @city_swell за гостеприимство! У Вас очень уютно и вкусно! Ну и @indy_nick за продуктивные наставления!!! #MONATIKLoveItРитм #MONATIKLoveItВолну

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